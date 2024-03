Kvaratskhelia ‘ferma’ un concerto: clamoroso quanto accaduto in Georgia

Il cantante Niaz Disamidze interrompe la performance per celebrare il gol di Kvaratskhelia contro la Juventus.

Khvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli, ha regalato ai suoi connazionali un motivo in più per festeggiare durante la partita contro la Juventus. Il gol, segnato con una precisione straordinaria sugli sviluppi di un cross dalla destra, ha attirato l’attenzione di Niaz Disamidze, celebre cantante georgiano in concerto nella capitale.

Durante l’esecuzione di uno dei suoi brani, Disamidze ha improvvisamente interrotto lo spettacolo, chiedendo a un fan di mostrargli il gol di Kvaratskhelia su un cellulare. L’entusiasmo del cantante e la reazione positiva del pubblico hanno reso il momento memorabile, creando un legame unico tra il mondo dello sport e quello della musica.

Le immagini del gesto di Disamidze hanno rapidamente fatto il giro del web, evidenziando l’entusiasmo e la passione dei georgiani per il loro connazionale che sta vivendo un momento di forma straordinaria. Kvaratskhelia, con le sue serpentine, dribbling, assist e gol, sta contribuendo in modo significativo agli obiettivi della squadra, che mira a fare strada in Champions League e a conquistare un posto nel Mondiale per club e nella prossima edizione della Champions.