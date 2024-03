Di Lorenzo: “Essere il capitano del Napoli è speciale! Critiche? Cercano solo i tre minuti di visibilità. C’è solo una cosa che odio di questa città”

Giovanni Di Lorenzo si racconta nel podcast “Drive&Talk”: vita familiare, paternità e l’onore di essere il capitano del Napoli.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è aperto come mai prima d’ora nel nuovo podcast “Drive&Talk” della SSC Napoli. In un’intervista rivelatrice, il calciatore ha condiviso dettagli intimi sulla sua vita quotidiana, la famiglia e l’onore di essere il capitano del club azzurro.

Una routine mattutina fuori dall’ordinario

Di Lorenzo svela la sua routine mattutina, dalla sveglia anticipata al portare sua figlia Azzurra a scuola prima di dirigersi all’allenamento. Il capitano rivela di essere un padre impegnato, dedicando ogni momento libero alla famiglia: “Stare con loro è la cosa migliore”.

“Com’è la mia solita routine mattutina? Di solito mi sveglio presto e porto Azzurra a scuola. La prendo e poi vado direttamente all’allenamento. Che tipo di padre sono? Dato che stiamo a casa per pochissimo tempo con ritiri e partite, ecc., quando sono lì, cerco sempre di stare con loro e di giocare. Richiede così tanta energia perché è difficile stargli dietro! E allora capisci il lavoro che fa la mamma, dato che sta con loro tutto il giorno, e sono così forti rispetto a noi! Gioco con loro e cerco di spendere quanto più tempo possibile insieme. Stare con loro è la cosa migliore”.

Di Lorenzo si sofferma poi sul tema della paternità…

“Come cambia la vita con la paternità? Lo dicono tutti ma finché non lo sperimenterai tu stesso, non l’hai vissuto. Quando nasce un bambino la tua vita cambia e vivi più per loro che per te stesso. Cerchi di dare loro tutto il tuo amore. Questo è quello che sto cercando di fare insieme a mia moglie. Stiamo cercando di stare con loro e giocare con loro, che può essere stancante. Cerchiamo di essere sempre lì per loro perché è la cosa migliore del mondo. È vero che non lo sai finché non lo provi”.

Il Capitano e la Magia di Maradona

Rispondendo alla domanda sul suo ruolo di capitano, Di Lorenzo esprime il suo onore nel rappresentare il club e indossare la fascia che fu di Maradona:

“Essere capitano è una cosa importante nel calcio. Ancor di più se lo fai qui. Questa fascia da braccio è stata indossata dal più grande di tutti, Maradona, quindi è una responsabilità più grande. Essere il capitano è fantastico. Non me lo sarei mai aspettato quando sono arrivato cinque anni fa, quindi è un risultato assolutamente meraviglioso. Come ho detto, non me lo aspettavo. È passato un anno in cui molti giocatori hanno lasciato il club. Mistierà Spalletti ha deciso di darmela. Ho provato a rappresentare i miei compagni di squadra nello spogliatoio meglio che potevo ed è quello che sto cercando di fare ancora adesso. È un ruolo che richiede molto…devi essere pronto a tutto. Devi gestire tante cose e mi piace. Spero che i miei compagni siano contenti di me. Penso che lo siano! Come ho sempre detto, quando l’allenatore mi ha nominato capitano, la cosa migliore fu avere l’approvazione dei ragazzi, alcuni dei quali erano stati al Napoli da più tempo di me. Questa è stata la cosa migliore perché significava che mi avevano valutato non solo come giocatore, ma anche come persona. Questo viene sopra il resto. È fantastico essere il capitano del Napoli”.

Quando si parla delle critiche e dei social media, Di Lorenzo rivela di aver imparato a non prestarvi troppa attenzione:

“Le critiche sono sempre lì fuori. Alcuni anni fa, direi che l’ho trovato più difficile perché ci ho fatto più caso. Ora ci sono passato, ci sono persone che fanno solo quello, se sei lì a leggere tutto ti scrivono, ti toglie la vita. La critica è sempre lì, come ho detto, ma devi essere bravo ad andare avanti perché c’è così tanta pressione in questo sport e ci sono match belli e match brutti. Devi essere pronto a tutto. La cosa che penso stia diventando brutta è che dopo una brutta partita, potrebbero insultare la tua famiglia o i tuoi figli. Penso che sia oltre quella che dovrebbe essere solo una critica costruttiva proveniente dai tifosi. Quando toccano una famiglia e altre cose del genere coinvolte, è ingiusto. Solo perché hai un brutto match, non dovresti augurare le cose peggiori nel mondo. Ora presto meno attenzione a tutto ciò perché so che alcune persone lo fanno apposta solo per avere i loro tre minuti di visibilità. Leggo il meno possibile e posso stare tranquillo”.

Il Cammino del Calciatore: Sacrifici e Obiettivi

Il calciatore parla dei sacrifici necessari nella sua carriera, evidenziando il momento cruciale del suo trasferimento da Matera a Empoli, che ha influenzato positivamente la sua carriera. Concludendo, Di Lorenzo riflette sul fatto che, nonostante i sacrifici, è grato per le opportunità che il calcio gli ha offerto.

“I miei genitori e la mia scelta? Poco fa, non so quando, Sinner giocò quella finale e vinse. Poi ha fatto un bel discorso dopo la vittoria dove ha detto che i suoi genitori gli avevano permesso di prendere decisioni, e non gli hanno mai fatto pressioni. Ciò che ha detto mi ha davvero colpito perché sono stato davvero fortunato anche sotto questo aspetto. I miei genitori non hanno mai voluto mettere se stessi al primo posto. Non hanno mai voluto trarne vantaggio della mia fama. Quindi ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi è sempre stata vicina, ma mi hanno lasciato scegliere e prendere le mie decisioni. E’ qualcosa di importante per ogni bambino, perché la maggior parte delle volte la “rovina” di un bravo ragazzo possono essere i genitori che mettono troppa pressione oppure vogliono prendere decisioni. Una persona deve prendere le proprie decisioni”.

Quanto è vero che il calcio è come un treno che devi catturare prima che passi?

“Nel corso della carriera di un calciatore, ci sono dei momenti importanti. Parlando da un punto di vista personale: sono andato da Matera a Empoli l’ultimo giorno della finestra di trasferimento. Poi l’Empoli vinse la Serie B e sono stato promosso in Serie A. Se non mi fossi mosso nell’ultimo giorno della finestra, potrebbe essere stato un treno perso. Se non l’avessi fatto, la mia carriera sarebbe stata diversa. Poi sono riuscito a risalire. Ma se non avessi preso l’ultimo treno…Avevo già 25 anni. Per un calciatore ero già un po’ più grande. Ma tu maturi attraverso queste esperienze. Posso dire che sono felice di averlo fatto perché mi ha permesso di crescere sia come calciatore che come persona. Mi ha aiutato molto”.

Di Lorenzo conclude con l’unico difetto di Napoli: “Se c’è una cosa che odio di Napoli, è il traffico!”.