Marelli: “Contatto Kvaratskhelia-Cambiaso? Non da rigore. L’errore grave è un altro”

L’ex arbitro Marelli analizza gli episodi contestati della sfida al Maradona tra Napoli e Juventus: “L’errore grave è un altro”.

La sfida tra Napoli e Juventus continua a far parlare di sé, ma questa volta non sono i gol o le giocate spettacolari a tenere banco. Sono gli episodi contestati, quelli che hanno fatto alzare gli scudi ai tifosi e acceso il dibattito sulle decisioni arbitrali. Luca Marelli, ex arbitro e attuale commentatore di DAZN, ha preso la parola su Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando a fondo i momenti più discussi della partita del Maradona.

Il fulcro della discussione è l’episodio in area di rigore che ha coinvolto Cambiaso e Kvaratskhelia. Marelli non ha dubbi nel dichiarare: “Sull’episodio del contatto in area tra Cambiaso e Kvaratskhelia a mio avviso non c’è rigore perché tanti calciatori tirano la maglia dell’avversario, non si faccia passare le cose per quelle che non sono.” Un’affermazione che getta ulteriori ombre sulla decisione dell’arbitro Mariani e solleva interrogativi sulla interpretazione delle azioni in area di rigore.

Poi ancora: “Voglio dire che anche Kvaratskhelia prova a divincolarsi, è il solito giochino di mettere immagini poco chiare per far passare come certo ciò che certo non è affatto. Espulsione di Cambiaso? Ecco, l’errore più grave è questo qui: forse l’arbitro Mariani era coperto e non so perché non abbia fischiato il fallo. Rigore concesso ad Osimhen? I pestoni sono molto complicati da vedere perché in area ci si aspetta sempre la spinta”.