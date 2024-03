Iuliano: “Champions League ancora possibile, bisogna crederci. Il Napoli ha un solo problema”

L’ex calciatore Mark Iuliano esprime fiducia nel quarto posto del Napoli, ma avverte: ‘Sarà dura per tutti fino alla fine’.”

Dopo le due vittorie consecutive, l’ex calciatore Mark Iuliano ha espresso la sua fiducia nelle possibilità del Napoli di conquistare il quarto posto e accedere così alla prestigiosa UEFA Champions League. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Iuliano ha dichiarato: “Tutto è possibile. Il Napoli è un’ottima squadra, ma la lotta per il quarto posto è serrata. Sarà dura, ma non è impossibile. Stare davanti è sempre meglio.”

Iuliano ha condiviso la sua esperienza personale, ricordando il recupero nel 2002 e la delusione a Perugia con lo scudetto sfumato per il Napoli a favore della Lazio. Ha sottolineato che, alla fine, la fatica si fa sentire maggiormente per le squadre prive di grandi giocatori e di profondità nella rosa.

“Ho fatto sia il recupero nel 2002, ma l’ho anche subito a Perugia con lo scudetto che andò alla Lazio. Alla fine credo che faccia sempre più fatica chi non ha grandi giocatori, chi non ha ricambi”.

Il focus dell’ex difensore si è poi spostato sulle squadre in lizza per il quarto posto. Iuliano ha citato il Bologna come favorito, elogiando il loro gioco, forma fisica e entusiasmo che si traducono in risultati concreti. Tuttavia, ha anche avvertito di tenere d’occhio la Roma, risorta negli ultimi tempi, e l’Atalanta, mentre non ha dimenticato di menzionare un Napoli in un momento particolarmente positivo.

“Il Bologna: gioca bene, fisicamente sta benissimo ed ha un entusiasmo che porta risultati. Sta meritando il quarto posto. Ma occhio anche alla Roma che ha ripreso a pedalare e, senza dimenticare l’Atalanta, c’è un Napoli che sta attraversando un momento positivo. Io dico che sarà dura per tutti fino alla fine”.

Chiusura di Iuliano su Osimhen: “Il centravanti nigeriano è determinante. E lo è anche per Kvara che ha trovato più punti di riferimento. Il problema del Napoli è che concede ancora un po’ troppo in difesa”.