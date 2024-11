Koulibaly: “Il Napoli mi ha dato tanto, mai più in Serie A per rispetto”

L’ex difensore azzurro racconta il suo amore per la città e svela i motivi della sua scelta

Il legame tra Kalidou Koulibaly e Napoli resta indissolubile, nonostante la distanza. Il difensore senegalese, oggi all’Al Hilal, ha aperto il suo cuore in un’intervista esclusiva a SportMediaset, rivelando dettagli significativi sul suo rapporto con la città partenopea.

“Sono davvero felice per il Napoli“, esordisce Koulibaly, manifestando subito il suo attaccamento agli azzurri. “Ho in programma di tornare al Maradona a dicembre, durante la pausa del campionato saudita. Non vedo l’ora di riabbracciare tutti”.

L’ex comandante della difesa azzurra fa poi una rivelazione importante sul suo futuro: “Il mio tempo in Serie A è finito. Il Napoli mi ha dato tanto e proprio per rispetto ho deciso di non tornare più nel campionato italiano”. Parole che testimoniano la profondità del legame con la maglia azzurra.

Koulibaly si sofferma anche sulla sua nuova avventura in Arabia Saudita: “Qui sto vivendo un’esperienza molto positiva. Il movimento calcistico sta crescendo rapidamente”, sottolinea il difensore, citando anche Stefano Pioli: “Ho parlato con il mister, anche lui è entusiasta di questa nuova sfida”.

La chiusura è dedicata agli azzurri, con un augurio speciale: “Spero che vinceranno il campionato”, conclude KK, dimostrando ancora una volta quanto il suo cuore batta per i colori partenopei.