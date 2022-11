La Juventus vuole Spalletti e Giuntoli. La risposta di De Laurentiis spegne le voci messe in giro ad arte

La Juventus vuole Spalletti e Giuntoli, i bianconeri vorrebbero puntare sul Ds e l’allenatore del Napoli. De Laurentiis ferma tutto.

La Juventus ha messo nel mirino Luciano Spallettie Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica il club bianconero in vista della prossima stagione vorrebbe portare a Torino il ds e l’allenatore del Napoli.



Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis non ha intenzione di privarsi del tecnico e del ds.

Giuntoli ha sempre ribadito la sua voglia di rimanere a Napoli: “Non preoccupano i rumors sulla possibile corte della Juve per il ds Cristiano Giuntoli. Ma squadra che vince non si cambia e De Laurentiis ha dimostrato in passato di sapersi tenere stretti i collaboratori di cui si fida, scegliendo come prima opzione la continuità. Il presidente che si sta limitando a una supervisione a distanza, è atteso a ore il suo rientro dagli Usa e ha dato carta bianca al settore tecnico, apprezzando l’ottimo lavoro dell’allenatore e Giuntoli. Patti chiari amicizia lunga, anche sul contratto“.

Il contratto di Spalletti con il Napoli scade a maggio del 2023, ma il presidente del Napoli ha la possibilità di esercitare una clausola unilaterale presente nel suo contratto. Secondo quanto riferisce Il Mattino, De Laurentiis vuole esercitare quella clausola per il rinnovo di Spalletti con il Napoli.

Una decisione che è già maturata da tempo e che deve essere solo applicata in termini burocratici. Il tecnico guadagna 2,8 milioni di euro a stagione e facendo scattare la clausola il tecnico andrà a percepire lo stesso stipendio, ma il presidente del Napoli consulterà prima il suo allenatore per un adeguamento.

Del nuovo contratto di Spalletti si potrà parlare durante la sosta per i Mondiali che darà molto tempo per riflettere. Secondo quanto scrive il quotidiano partenopeo c’è la volontà dell’allenatore di restare in azzurro. Questo spiana la via ad un nuovo accordo, che sembra praticamente già fatto ma va comunque concordato nei dettagli e con una stretta di mano.

GIUNTOLI E SPALLETTI ALLA JUVE: VOCI MESSE IN GIRO AD ARTE

Dopo la classifica delle Password, arrivano Giuntoli e Spalletti alla Juve. Voci messe in giro ad arte, tentativi di destabilizzazione dell’ambiente che ormai conosciamo a memoria. In Italia invece di esaltare il Napoli, un vanto anche per la Champions, si cerca di rompere il giocattolo perfetto messo in piedi da De Laurentiis. Il tutto per avvantaggiare le solite Juve, Milan e Inter.

All’ombra del Vesuvio questa volta la tattica non funziona, Squadra e città sono un tutt’uno e nessuno riuscirà nemmeno a scalfire il sodalizio con buona pace dei soloni e dei franchi tiratori.