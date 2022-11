Rinnovo Spalletti: Proposta inedita di De Laurentiis

De Laurentiis vuole blindare Luciano Spalletti, il patron del Napoli sarebbe pronto ad offrire il rinnovo al tecnico fino al 2025.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis vuole blindare Spalletti con un contratto fino al 2025, il patron del calcio Napoli è pronto a superare l’opzione unilaterale prevista sul contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che è estendibile almeno fino al 2024 se lo vorrà il club. Il patron vorrebbe prolungare l’accordo oltre il 2024, ovvero fino al 2025.

Rinnovo Spalletti Napoli, la nuova proposta di De Laurentiis

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sul rinnovo del contratto di Luciano Spalletti con il Napoli di De Laurentiis:

“Da tempo Spalletti ripete: «Alla mia età non è più tempo di contratti pluriennali. Ho 63 anni e intendo vivere le cose un passo alla volta. Dunque non ho alcuna fretta. Sto bene qui e penso solo a lavorare». Il contratto in essere dell’allenatore col Napoli fu siglato nel giugno del 2021 e ha una durata di due anni con opzione, a favore della società, di prolungamento di un ulteriore anno alle stesse cifre, circa tre milioni netti premi compresi. Questo significa che il club entro maggio 2023 potrà esercitare quella opzione e il tecnico di Certaldo rimarrebbe vincolato fino a giugno 2024.

Dopo la crisi della primavera scorsa nei rapporti fra presidente e allenatore è tornato il sereno dunque esistono le condizioni per prolungare il rapporto, anche se Spalletti è restio a firmare accordi lunghi. Il presidente vorrà andare oltre il semplice esercizio della opzione di conferma. Per farlo dovrà anche proporre un miglioramento della parte economica che è nella logica delle cose, considerando l’ottimo lavoro di valorizzazione operato dal tecnico sui giocatori in rosa. Il desiderio è quello di legare l’allenatore sino al 2025. Vedremo se Spalletti accetterà il discorso e soprattutto quali saranno i paletti da fissare“.