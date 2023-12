Juventus-Napoli 1-0, la reazione di De Laurentiis

Momento negativo del Napoli con 3 sconfitte nelle ultime 4. Il patron De Laurentiis è molto agitato e cerca soluzioni per risollevare la squadra ed evitare il mancato accesso in Champions.

Periodo estremamente delicato per il Napoli, travolto da una crisi di risultati che dura ormai da diverse settimane. Nelle ultime quattro giornate di campionato sono arrivate ben tre sconfitte contro Empoli, Inter e Juventus, con una sola vittoria a Bergamo sull’Atalanta. Numeri preoccupanti che hanno fatto scivolare la squadra di Mazzarri fuori dalla zona Champions.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis osserva la situazione con grande apprensione. Dopo il ko contro la Juve, il patron azzurro era visibilmente contrariato e agitato. Sa bene che mancare l’accesso alla prossima Champions avrebbe ripercussioni economiche pesanti per le casse del club. Senza quei fondamentali introiti, il bilancio ne risentirebbe significativamente.

De Laurentiis è cosciente di aver sbagliato diversi colpi sul mercato estivo. Gli acquisti non hanno colmato le lacune di una rosa che ha perso pedine come Lozano, Spalletti e Kim. A ciò si aggiunge il momento negativo dell’intera squadra, in grande difficoltà sia in fase difensiva che offensiva, oltre ad avere una condizione fisica precaria.

Ora il presidente è a caccia di soluzioni per invertire rapidamente la rotta. Nel mirino possibili interventi nel mercato di gennaio e un confronto con l’allenatore Mazzarri per trovare le contromisure tecniche. L’obiettivo è uscire dalla crisi ed evitare il tracollo, rilanciando le ambizioni Champions.

Nelle prossime settimane il Napoli avrà un calendario impegnativo ma anche match utili per risollevarsi. Servirà però un deciso cambio di marcia, per non alimentare le preoccupazioni di un presidente che vuole scongiurare il fallimento di obiettivi e aspettative di inizio stagione.