Napoli, Osimhen come Totti, risponde ai tifosi della Juve a fine partita

Victor Osimhen risponde alle offese mimando ai tifosi della Juventus il risultato di 5-1 del match della scorsa stagione, imitando Totti.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha mimato il risultato della partita vinta 5-1 contro la Juventus nella scorsa stagione per ricordarlo ai tifosi bianconeri dopo la sconfitta di ieri.

Il Napoli è stato sconfitto 1-0 dalla Juventus all’Allianz Stadium nel big match di ieri. Nonostante la delusione per il risultato, Victor Osimhen ha voluto ricordare ai tifosi della Juve il rotondo 5-1 subito dagli azzurri allo Stadio Diego Armando Maradona nella scorsa stagione.

Al termine della partita, l’attaccante nigeriano è stato bersaglio dei cori beceri dei tifosi bianconeri, Osimhen si è rivolto verso i supporters bianconeri mimando il risultato di quella sfida con le dita, come fece Francesco Totti qualche anno fa, quando mimò il 4-0 in un big match vinto dalla Roma.

La vittoria per 5-1 del Napoli nella scorsa annata è stata indimenticabile per i tifosi partenopei e ha rappresentato uno dei risultati più pesanti subiti dalla Juventus nelle sfide contro gli azzurri. Con questo gesto, Osimhen ha voluto sottolineare ancora una volta quell’impresa agli acerrimi rivali bianconeri, nonostante la delusione per il risultato odierno.

Ecco la foto: