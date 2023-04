Juve-Napoli: esplode la gioia al concerto di Renato Zero, festa tra i salernitani

La vittoria del Napoli contro la Juventus è arrivata anche al concerto di Renato Zero ad Eboli, scattata la festa.

Delirio incredibile dei tifosi del Napoli che stanno festeggiando per le strade della città dopo la vittoria con la Juventus. Tre punti che hanno scatenato la gioia dei tifosi.

La vittoria del Napoli contro la Juve è arrivata anche al concerto di Renato Zero ad Eboli. Nel momento in cui l’arbitro Fabbri ha fischiato la fine del match il concerto era in pausa, così è scoppiata la festa dei tantissimi tifosi napoletani presenti che hanno cominciato a cantare: “La capolista se ne va” proprio a Salerno, dove volevano vietare finanche l’esposizione di bandiere del Napoli.