Jacobelli: “Azzurri totali padroni del proprio destino. C’è solo un anti-Napoli”

Xaxier Jacobelli ritiene che gli azzurri sono totali padroni del proprio destino e c’è solo un anti-Napoli

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato delle vicende del Napoli all’interno di Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “L’Anti-Napoli è soltanto il Napoli, per quanto possa essere paradossale. Milan e Juventus sono le più immediate inseguitrici, ma arrivate a questo punto della stagione gli azzurri hanno dato una tale dimostrazione di forza che non fa pensare ad una ripresa diversa a gennaio. Il Napoli è totale padrone del proprio destino. A gennaio dipenderà molto da come rientreranno i vari calciatori impegnati al Mondiale. La sosta è inedita, ma non può che essere utile al Napoli e anche a tutte le altre. Questi ritmi sarebbero stati impossibili da reggere. Questo Napoli è il miglior Napoli di sempre, per citare De Laurentiis che lo ha definito così dopo 17 anni di presidenza. Spalletti ad oggi è il miglior allenatore del nostro panorama, non può che essere così”.

Per Joacobelli esiste una sola anti-Napoli

Ha infine proseguito: “Questa squadra è un unicum che ha meravigliato tutti, soprattutto se vediamo come ha cambiato pelle. E lasciatemi sottolineare come la rinascita sia passata anche attraverso quella di Meret, che ha dimostrato il proprio valore nonostante gli scetticismi. Questo Napoli ha un’intercambiabilità clamorosa, cambiano gli elementi ma non cambia mai il risultato finale. A dare un voto al 2022 del Napoli? Non può che essere 10 e lode. I recuperi della Juventus? La curiosità di vedere una Juve al 100% del proprio organico è molto forte. Allegri però è stato bravo a rivalutare Fagioli, Miretti e Kean. Sarà interessante capire come gestirà tutti i calciatori una volta recuperata. La Juve si sta riprendendo, ma intanto ha fallito il primo obiettivo stagionale con la Champions”.