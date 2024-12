Inter, piano per Meret: il portiere del Napoli frena sul rinnovo

Il rinnovo del portire con il Napoli è in stallo, Marotta fiuta l’affare a parametro zero.

Nuovo scenario di mercato per Alex Meret. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, l’Inter starebbe monitorando con grande attenzione la situazione contrattuale dell’estremo difensore del Napoli.

Il club nerazzurro, che ha già preso Zielinski a parametro zero, vede in Meret il profilo giusto per il futuro della porta interista. Con Sommer che si avvicina ai 36 anni, la dirigenza pensa già al suo successore, nonostante in estate sia arrivato Martinez dal Genoa.

La trattativa per il rinnovo tra Meret e il Napoli, intanto, resta in una fase di stallo. Le parti discutono da tempo un prolungamento fino al 2027 con un ingaggio di circa 2 milioni a stagione, ma l’accordo sulle cifre tarda ad arrivare. L’inserimento dell’Inter di Beppe Marotta potrebbe ora complicare ulteriormente la situazione.