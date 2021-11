Inter-Napoli: la vittoria a tavolino è impossibile, ecco il regolamento

Il Napoli ha perso contro l’Inter, ma nelle ultime ore si è diffusa la possibilità di una vittoria a tavolino per gli azzurri. A causarla l’ingresso di Martin Satriano.

Un tam tam che si è diffuso sul web in maniera virale. Chi ha lanciato la notizia si è soffermato sul fatto che il giovane giocatore dell’Inter avesse subito una espulsione. Satriano effettivamente il 7 novembre è stato espulso durante la sfida tra Inter e Roma ma del Campionato Primavera. In quella occasione il giocatore ha preso 3 giornate di squalifica per una testata rifilata ad un avversario. Inzaghi ha convocato Satriano per Inter-Napoli perché non disponibile per la Primavera.