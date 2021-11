Infortunio Osimhen, il chirurgo: «Con una placca di titanio in un mese torna in campo»

Infortunio Osimhen parla il chirurgo maxillo facciale dell’ospedale Cardarelli: «Presto potrà riprendere l’ allenamento di gruppo»

il Napoli di Luciano Spalletti è rientrato dalla traferta di Milano con la certezza di dove rinunciare a due pezzi da novanta come Victor Osimhen, che ha lasciato l’ospedale Niguarda di Milano e nelle prossime ore sarà operato a Napoli per ridurre le fratture allo zigomo e all’orbita rimediata nello scontro aereo con Skriniar, e Zambo Anguissa. Proprio l’operazione di Osimhen tiene in apprensione il Napoli.

L’edizione on line del Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato l’intervista del giornalista Donato Martucci al primario maxillo facciale del Cardarelli, Maurizio Gargiulo. Il luminare spiega i prossimi passi e le tempistiche del rientro.

Dottor Gargiulo, il centravanti sarà operato a Napoli si è già reso conto della gravità dell’infortunio?

«Ieri in diretta come tutti ho visto il brutto scontro con Skriniar e ho capito che lo scontro è stato abbastanza violento. Non sappiamo dove si opererà e se il Napoli si rivolgerà a noi. Non ho visto la Tac, ma sembra chiaro che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico con anestesia generale per la riduzione della frattura. Sarà inserita qualche placchetta di titanio nel caso fosse confermata la prima diagnosi, ovvero frattura scomposta con schiacciamento del pomello zigomatico. Di norma c’è un ventaglio di ipotesi, l’operazione di riduzione della frattura senza l’inserimento di placche, oppure quella più probabile per Osimhen appunto con le placche in titanio».