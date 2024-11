Inter-Napoli, Garlando: “Per Lukaku ritorno più complicato di Conte”

Il giornalista della Gazzetta analizza la sfida tra nerazzurri e azzurri, ricca di ex e spunti interessanti

Inter-Napoli si avvicina e il match di San Siro promette spettacolo. Luigi Garlando, firma storica della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per analizzare i temi caldi della sfida.

“Inter-Napoli è una partita affascinante ed importante anche se non decisiva”, ha dichiarato Garlando durante la trasmissione ‘Radio Goal’. “Per il Napoli può essere una gara che indirizza la stagione, come è successo contro il Milan. Espugnare per la seconda volta San Siro potrebbe spazzare via la ruggine accumulata contro l’Atalanta“.

La condizione delle squadre

Il giornalista ha poi analizzato il momento delle due formazioni: “L’Inter ha depositato un po’ di fatica in Champions e non mi aspetto una squadra all’arrembaggio. Allo stesso tempo, prevedo un Napoli prudente”.

Il ritorno degli ex

La sfida sarà caratterizzata da diversi ritorni eccellenti: Piotr Zielinski affronterà gli azzurri dopo otto stagioni in maglia partenopea, mentre Antonio Conte e Romelu Lukaku ritroveranno l’Inter con cui hanno conquistato lo scudetto.

Proprio sul ritorno dei due ex nerazzurri, Garlando ha una visione chiara: “L’accoglienza per Conte sarà buona, ha rimesso in circolo la vittoria che mancava ed ha lasciato un buon ricordo. Diverso il discorso per Lukaku: il suo ritorno a San Siro sarà più complicato. I flirt estivi con Juventus e Milan non sono stati dimenticati dai tifosi dell’Inter“.

Il match è in programma domenica 10 novembre alle 20:45. Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla vigilia di Inter-Napoli.