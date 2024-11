Mariani per Inter-Napoli, i numeri spaventano: dopo Doveri altra designazione a rischio

Dopo la contestata direzione di Doveri al Maradona, nuova designazione che allarma i tifosi del Napoli

Erano preoccupati i supporters napoletani per la scelta di Doveri per Napoli – Atalanta e, purtroppo, non avevano tutti i torti visto quanto combinato dall’arbitro romano. Al Maradona è andato in scena un revival arbitrale che gli sportivi italici conoscevano bene e che proprio Napolipiu.com aveva anticipato con tutti i dettagli delle gare del Napoli dirette da Doveri (Qui i dettagli).

Mariani per Inter-Napoli: I precedenti preoccupano

Si fa presto a dire che l’Atalanta ha meritato la vittoria evitando quanto combinato in campo da Doveri soprattutto sul piano disciplinare. Lo sanno pure gli scolari delle scuole elementari che certi atteggiamenti arbitrali penalizzano più di un calcio di rigore inesistente fischiato contro.

Se non fischi falli come quelli non fischiati da Doveri al limite dell’area atalantina, se non estrai i cartellini che devi e poi convalidi pure un gol irregolare e ammonisci coloro che l’hanno subito è stato già detto tutto. E abbiamo tralasciato il cartellino perso di Retegui. Ma non è questo il punto.

Non si riesce a comprendere perché non capita al Napoli quanto spesso succede dalle parti di Milano e Torino. Si pensi all’arbitraggio di Pairetto in Monza – Inter (IV giornata), o al Sacchi id Udinese – Inter (VI), o allo stesso Sacchi di Juventus – Lazio (VIII).

Si pensi a Napoli – Atalanta diretta da Doveri e la contemporanea direzione di Abisso in Udinese – Juventus, di Feliciani in Monza – Milan e Ferrieri Caputi in Inter – Venezia. Sono questi i tanti dettagli che preoccupano i sostenitori azzurri che non avendo giornali e tivvù per manifestare il proprio dissenso su certe designazioni.

L’allarme Mariani

Se erano abbastanza giustificate le preoccupazioni per la designazione di Doveri, certamente non c’è da stare allegri per la scelta di Mariani in Inter – Napoli. Dopo aver visto all’opera Doveri, è ancora più alta la preoccupazione. Sull’argomento non le mandate a dire Carlo Alvino: “Un solo uomo partita per Inter-Napoli, Mariani di Aprilia. Ogni qual volta si va a Milano con l’Inter succede qualcosa e poi ne discuteremo“. Dopo Doveri non si può certo affermare, dati e numeri alla mano, che Mariani l’abbia spesso azzeccate quando dirige il Napoli. Non traggano in inganno le 14 vittorie azzurre. I numeri dei rigori negati agli azzurri e le tante mancate espulsioni degli avversari ci raccontano altre storie. In 21 gare dirette dall’arbitro di Aprilia fra gol irregolari subiti e gol regolari annullati sono 10 i rigori negati agli azzurri. Fra le tante botte prese sono addirittura 8 i giocatori avversari del Napoli non espulsi in 21 gare di campionato.

