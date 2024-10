Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: la decisione del Prefetto

Stretta sulla vendita dei biglietti per il big match di San Siro del 10 novembre

Il Prefetto di Milano ha emanato un provvedimento che colpisce duramente i tifosi del Napoli. Per il big match contro l’Inter, in programma a San Siro il 10 novembre alle 20:45, è stata vietata la trasferta ai residenti in Campania.

Le restrizioni

La decisione del Prefetto Sgaraglia prevede limitazioni severe:

Divieto di acquisto per i residenti in Campania

Blocco della vendita anche per i possessori di tessera del tifoso del Napoli

Unica eccezione: residenti campani con tessera Inter

Il cambio di rotta

Un’inversione di tendenza rispetto al recente passato. Per Milan-Napoli, disputata sempre a San Siro, non erano state imposte restrizioni alla tifoseria partenopea. Questa volta, invece, le misure di sicurezza sono più stringenti.

Il settore ospiti

Per quanto riguarda il settore ospiti, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori di:

Fidelity card Napoli sottoscritta prima del 28 ottobre 2024

sottoscritta prima del 28 ottobre 2024 Residenza fuori dalla Regione Campania

Il comunicato ufficiale

“Per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”, recita il comunicato della Prefettura, le restrizioni sono state decise dopo le “determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive”.