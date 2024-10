De Maggio: “Rinnovo Kvara? ho una notizia. Conte ha chiesto info su Dorgu”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli fa il punto sul futuro dell’esterno georgiano e sul mercato azzurro

Valter De Maggio ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli durante il suo intervento a “Radio Goal“. Il direttore di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha svelato importanti novità sul futuro di Kvaratskhelia e sul mercato partenopeo.

La situazione Kvara

“Il rinnovo del georgiano resta una priorità“, ha rivelato De Maggio. “La trattativa prosegue ma c’è un nodo importante da sciogliere“. Il punto cruciale della negoziazione riguarda la clausola rescissoria, un dettaglio non secondario che sta rallentando l’accordo tra le parti. “La situazione non si risolverà in tempi brevi”, ha precisato il giornalista.

L’asse Conte-Corvino

Un retroscena interessante emerge sul fronte mercato. Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su Dorgu, gioiello del Lecce di Pantaleo Corvino. “Il tecnico ha un ottimo rapporto con il direttore giallorosso“, ha spiegato De Maggio. “Sono convinto che ci siano già stati contatti per avere informazioni sul giocatore“.

Il giovane talento del Lecce potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la fascia sinistra del Napoli, reparto che il tecnico salentino vuole rinforzare per la prossima stagione. Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul mercato azzurro.