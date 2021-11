Inter: Lautaro Martinez e Sanchez si fermano, possono saltare il Napoli

Lautaro Martinez e Alexis Sanchez possono saltare la sfida tra Inter e Napoli a causa di un infortunio registrato in Nazionale. La notizia viene lanciata da Gazzetta dello Sport che fa sapere delle condizioni non proprio ottimali dei due attaccanti nerazzurri. Pessime notizie per Simone Inzaghi che recupera Dzeko ma ha perso De Vrij. Il difensore olandese sicuramente non giocherà con il Napoli, mentre Bastoni è sulla via del recupero. Ora ci sono altri problemi di formazione per Inzaghi che dovrà capire le reali condizioni dei due attaccanti, anche se il tempo a sua disposizione scarseggia. Inter-Napoli è il big match della tredicesima giornata di Serie A che si giocherà domenica 21 novembre alle ore 18.00 presso lo stadio San Siro di Milano.

Inter-Napoli: infortunio per Sanchez e Lautaro Martinez

Lautaro Martinez e Alexis Sanchez si sono infortunati giocando con le rispettive nazionali. Martinez è stato impegnato nel match tra Argentina e Brasile, mentre Sanchez ha giocato con il Cile contro l’Ecuador, match disputato anche da Vidal. Oggi lo staff medico dell’Inter sarà in contatto con quello delle rispettive nazionali, per cominciare a valutare le condizioni di Sanchez e Lautaro Martinez in vista della sfida tra Inter e Napoli. Entrambi i giocatori si sottoporranno ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

Al momento il giocatore che preoccupa di più è Sanchez, uscito per un problema muscolare. Si pensa ad una contrattura, ma solo attraverso gli esami si potrà valutare meglio la reale condizione del muscolo. Discorso diverso per Lautaro, uscito dal campo per una contusione definita di lieve entità, ma che non gli ha permesso di continuare a giocare. Le condizioni dell’argentino saranno valutate attentamente, anche perché è uno dei perni fondamentali dell’attacco di Simone Inzaghi, che sfida il Napoli per accorciare la distanza in classifica di Serie A e mettere presssione agli azzurri.