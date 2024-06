De Maggio: “In giornata possibile annuncio Rafa Marin-Napoli. Anche l’Inter su Buongiorno”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rivelato nuovi sviluppi sul mercato del calcio, con un focus sulle mosse del Napoli.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nell’ambito della trasmissione sportiva ‘Radio Goal’, Valter De Maggio ha anticipato la possibilità imminente di un annuncio ufficiale riguardante l’accordo tra il Napoli e il Real Madrid per il trasferimento di Rafa Marin. Aggiornamenti dal campo hanno confermato che Coratti e Stellini, accompagnati da dirigenti del Napoli e dal sindaco di Castel di Sangro, sono giunti sul posto, suggerendo un avanzamento significativo nei negoziati.

“In giornata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dell’accordo tra il Napoli ed il Real Madrid per l’arrivo di Rafa Marin. Pochi minuti fa Coratti e Stellini sono arrivati a Castel di Sangro insieme a due dirigenti del Napoli ed al sindaco di Castel di Sangro. Siamo al braccio di ferro tra il Napoli e Di Lorenzo. Il calciatore ha ribadito che il suo ciclo a Napoli è finito”.

La situazione si complica per Giovanni Di Lorenzo, con il giocatore che ha chiaramente espresso il desiderio di lasciare il Napoli, rifiutando anche la prospettiva di un ritiro post-Europei. Il suo agente, Manna, è attualmente in trattativa con Giuffredi per definire il futuro di Di Lorenzo e discutere il rinnovo di Folorunsho.

Nel frattempo, il mercato vede un’insidiosa mossa dell’Inter su Alessandro Buongiorno, giocatore seguito con attenzione da Antonio Conte. Questo sviluppo mette pressione su Cairo, che auspica una gara d’asta che alzi il valore del giocatore.

“Chiusura netta. Quando gli è stato riferito che avrebbe ricevuto una linea dura, Di Lorenzo ha ribadito che a Napoli non ci vuole restare. Ha già scelto che non andrà in ritiro dopo le due settimane di ferie post fine Europeo. Se dovessero decidere di mandarlo in tribuna per 4 anni Di Lorenzo non avrebbe problemi ad accettarlo. Manna rivedrà Giuffredi per riaggiornarsi riguardo Di Lorenzo ma anche per parlare del rinnovo di Folorunsho”.

“Per quanto riguarda Buongiorno si è inserita l’Inter e questo fa il gioco di Cairo, che spera nell’asta al rialzo”.