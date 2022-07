Insulti a De Laurentiis, Forgione: “Ricordate le parole di Gargano?”

Lo scrittore Angelo Forgione indignato per gli insulti al presidente De Lauretniis ricorda le parole di Walter Gargano.

Aurelio De Laurentiis è stato vittima di pesanti insulti da parte di alcuni tifosi al rione alto. Il giornalsita e scrittore Angelo Forgione commenta il bruttissimo episiodio accaduto al patron azzurro, immortalanto anche in un video.



“La scena può dare soddisfazione solo agli zotici. Alle persone perbene, ADL sì o ADL no, la scena non può non fare pena, e non può non lasciare l’amaro in bocca. Un eroismo del becerume che infanga la napoletanità più colta e signorile, anche nel dialetto”.

Forgione aggiunge: “Walter Gargano, non proprio un idolo azzurro, dal lontano Messico, disse che i tifosi napoletani sono insolenti e maleducati quando ti fermano per strada, che non hanno buone maniere, e parlava di tifosi non certamente ostili. Fece di tutt’erba un fascio, chiaro, ma aveva le sue ragioni. Quelli che sorridono all’insulso insulto non sono pochi, e magari sono gli stessi che chiamarono “chiattone” quel gran signore di Benitez o “pensionato” quell’altro signore di Ancelotti. Sono gli stessi che infangano una città intera con un irrispettoso e incivile comportamento quotidiano”.