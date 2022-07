Galtier scarica Navas: “È il nostro secondo portiere” il Napoli spera

Christophe Galtier allenatore del PSG scarica Keylor Navas ed ufficializza: “Sarà il nostro secondo portiere“. Già da qualche settimana si parla di una decisione oramai presa in casa PSG, il club francese vuole puntare su Donnarumma mettendo in panchina il portiere del Costa Rica. Fino ad ora Donnarumma non è mai stato sicuro del posto da titolare, nonostante il PSG abbia puntato molto sul portiere italiano con un ingaggio faraonico.

Ora per Navas si aprono le porte della panchina con Galtier che ha detto: “So che è molto frustrato per la sua situazione. Mi fido di lui come secondo portiere”. Difficile che Navas decida di voler restare al PSG per fare il secondo portiere. Ma lo stesso club potrebbe decidere di mandarlo via per non fare ombra a Donnarumma. Per Navas si parla di un interesse concreto del Napoli, dato che il casa azzurra si cerca un portiere da affiancare a Meret. Anzi, visto che il concetto di estremo difensore che ha Spalletti, è più che probabile che si cerchi un primo portiere e non un’alternativa a Meret. Per prendere Keylor Navas al Napoli, però il PSG dovrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore costaricano, accollandosi almeno il 50% dello stipendio.