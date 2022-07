Napoli, lunedi la campagna abbonamenti: Allenamenti gratis, manca il pacchetto Champions

Napoli, lunedi parte la campagna abbonamenti, allenamenti gratis al Maradona. Il pacchetto Champions non sarà incluso.

Napoli, la nuova campagna abbonamenti partirà la prossima settimana. Abbonamenti che tornano in azzurro dopo due anni di assenza a causa del covid. «Il club parte con una campagna abbonamenti che speriamo possa essere piena di soddisfazione per i tifosi.

Ritrovarsi allo stadio è la cosa più importante. Il ritardo? Questa è una domanda da porre alla società» le parole di Amedeo Bardelli, responsabile dell’area sport di TicketOne ai microfoni di Radio Punto nuovo:

«In qualsiasi caso, le campagne abbonamenti ormai si sviluppano anche sul web oltre che nei punti vendita, quindi il fattore temporale è relativo. Le procedure sono molto semplici, il Napoli non è certo in ritardo».

«Non ne posso dare anticipazioni, ma posso dire che ci saranno tante novità. Gli abbonamenti sono condizionati dalle giornate di campionato e ora le gare sono distribuite su tutta la settimana. Un leggero calo di abbonamenti si registra ovunque in Italia. Sono curioso di capire come risponderà la piazza. L’abbonamento riserverà tutta una serie di vantaggi, come la prelazione sui biglietti della Champions League. Altre cose non posso aggiungerle.

Mini-abbonamento Champions? Non ne abbiamo ancora parlato col Napoli, vedremo quali squadre saranno nel girone con gli azzurri. Lunedì dovrebbe partire la campagna di vendita».

ALLENAMENTI GRATIS AL MARADONA PER GLI ABBONATI.

Secondo quanto riporta la radio ufficiale del club azzurro, chi sottoscriverà l’abbonamento avrà accesso gratuito allo Stadio Maradona per l’allenamento a porte aperte della squadra di Luciano Spalletti. Una gran bella iniziativa in questo momento.