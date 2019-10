Insigne in tribuna: “Scelta tecnica, ecco il motivo”

Carlo Ancelotti al temine di Genk-Napoli ha parlato anche della decisione di mandare Insigne in tribuna: “E’ stata una scelta tecnica” ha fatto sapere l’allenatore ex Real Madrid. In tribuna è andato anche Ghoulam, cosa che ha costretto Ancelotti a giocare con Di Lorenzo a sinistra dopo l’infortunio di Mario Rui.

Insigne in tribuna

La presenza di Insigne in tribuna ha fatto storcere il naso a molti, Carlo Ancelotti dice la sua: “E’ stata una scelta tecnica” ha detto l’allenatore in conferenza stampa dopo al sfida con il Genk. Il tecnico ha aggiunto di averlo visto “poco brillante in allenamento, così ho preferito tenerlo fuori anche perché domenica c’è il Torino e l’ho tenuto fresco”.

In panchina col Brescia

Insigne era partito in panchina anche nella sfida con il Brescia, mentre con il Genk si è accomodato in tribuna con Ghoulam. Una scelta ha sorpreso tutti dato che Insigne è anche il capitano del Napoli. La spiegazione di Ancelotti lascia più di qualche punto interrogativo e nella prossima partita con il Torino sarà importante verificare se effettivamente il talento napoletano partirà da titolare.