Meret a Sky: “Abbiamo creato tanto, siamo delusi”

Alex Meret a Sky analizza il pareggio con il Genk: “Siamo delusi, nonostante i quattro punti in classifica”. Il Napoli è riuscito a pareggiare anche grazie alle parate del giovane portiere azzurro che aggiunge: “Abbiamo creato tanto e colpito tre pali”.

Meret a Sky: “Siamo delusi”

Le parate di Alex Meret hanno tenuto a galla il Napoli nella partita con il Genk che pure ha impensierito più volte la retroguardia partenopea che si è salvata grazie ad un paio di parate decisive. “Non abbiamo fatto una grande partita” dice a Sky Meret che aggiunge: “Bisogna però ricordare che abbiamo preso tre pali e creato tanto ma non siamo stati bravi a concretizzare queste occasioni. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e non fare drammi”. Sul Genk ha aggiunto: “Sono squadre organizzate, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi ed a fare quello che ci dice il mister”.

Parate decisive

Durante la partita Meret ha dovuto compiere anche qualche parata decisiva per questo si dice “contento della prestazione, ma in generale tutta la fase difensiva è stata buona. Per qualche tratto di gara ci hanno messo sotto, ma siamo stati bravi e concentrati a respingerli, inoltre non hanno avuto tantissime occasioni per segnare”.