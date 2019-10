Infortunio Mario Rui, SSC Napoli: “Risentimento muscolare”

Arrivano aggiornamenti sull’infortunio di Mario Rui che è uscito nel primo tempo di Genk-Napoli. La SSC Napoli attraverso il suo sito ufficiale ha fatto sapere che l’esterno sinistro ha avuto un “risentimento muscolare”.

Infortunio Mario Rui

“Risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il Genk. Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti prevista per domani.” Questo il comunicato Della SSC Napoli sull’infortunio di Mario Rui. Il terzino azzurro è uscito dal campo durante il primo tempo sostituito da Malcuit.

Ghoulam in tribuna

Le condizioni di Mario Rui verranno valutate nei prossimi giorni ma in vista della partita di Torino potrebbe rientrare da titolare Ghoulam che è stato spedito in tribuna da Ancelotti insieme con Insigne. In infermeria c’è anche Maksimovic che dovrebbe tornare dopo la sosta.