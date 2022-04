Infortunio Lobotka: c’è pessimismo, ecco quanto può restare fermo

L’infortunio di Stanislav Lobotka con la Roma può essere più grave del previsto. Il giocatore è uscito dal campo per un problema muscolare che viene valutato in queste ore con esami strumentali. Attualmente sembra già difficile vedere Lobotka in campo con l’Empoli.

Spalletti aveva parlato di un problema poco serio per Lobotka, ma con il passare dei giorni la questione sembra farsi più delicata. Proprio il cambio di Lobotka con Zielinski è stato tra quelli più criticati a Spalletti, che con la Roma ha perso geometri e sicurezze proprio quando lo slovacco è uscito dal campo. Oramai il centrocampista è il fulcro del Napoli e senza di lui diventa veramente difficile manovrare con facilità.

Infortunio Lobotka: tempi di recupero

Corriere del Mezzogiorno fa saper che Lobotka “completerà oggi gli esami strumentali mal a dinamica dell’infortunio fa immaginare un paio di settimane di stop“. Se questa ipotesi fosse confermata, allora Lobotka salterebbe le sfide con Empoli e Sassuolo e gli resterebbero da giocare solo le ultime tre gare della stagione di Serie A 2021/22. Sarebbe sicuramente un’assenza fondamentale per Spalletti che invece recupera Di Lorenzo per la fascia destra di difesa, con Zanoli che ha commesso qualche errore di posizionamento e chiusura sia con la Fiorentina che con la Roma.