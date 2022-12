Il sogno di Zerbin è quello di un popolo intero

Alessio Zerbin ha rifiutato il trasferimento al Bologna, il giocatore vuole continuare a lottare per lo scudetto col Napoli.

“Mi sveglio tutte le mattine e sto dentro ad un sogno. Non è un no a voi, capitemi“. Così Alessio Zerbin ha risposto alla proposta del Bologna di andare a giocare con continuità in maglia rossoblù. A 22 anni Zerbin ha deciso di giocarsi le sue chance, di stare all’interno di un gruppo corso, ma dove c’è grande competizione e sicuramente ci sono calciatori che partono davanti nelle gerarchie. Ma a Zerbin non interessa, lui vuole continuare a stare in quel gruppo e vuole continuare a vivere il sogno scudetto, anche perché ha la fiducia di Spalletti e sa che il tecnico lo tiene in seria considerazione.

In qualche modo Zerbin rappresenta in maniera tangibile il sogno di tutti i tifosi del Napoli. Vincere lo scudetto dopo 32 anni sarebbe qualcosa di favoloso. In questa stagione sembra che ci siano tutte le carte in tavola per riuscire ad arrivare alla vittoria finale, già sfuggita nel recente passato. Il Napoli ha otto punti di vantaggio sulla seconda, dieci sulle terze. Certo fino ad ora sono state giocate solo 15 partite, c’è ancora molto da fare. Lo sa Spalletti che dovrà essere bravo a far ritrovare a tutti la concentrazione giusta dopo oltre un mese di pausa, perché dal 4 gennaio si comincia a fare sul serio, affinché quel sogno diventi realtà.