Il Napoli fuori dalla Champions: Ziliani attacca gli arbitri e la Juve

Il Napoli è fuori dalla Champions League. Gli uomini di Gennaro Gattuso non sono riusciti a battere il Verona, giocando una partita impaurita e sotto tono. Senza la partecipazione alla competizione europea è molto probabile che scatti il ridimensionamento da parte di Aurelio De Laurentiis, che già aveva in testa di abbassare il monte ingaggi anche con la partecipazione alla Champions League. Il Napoli doveva solo vincere col Verona per andare in Champions direttamente ma non ci è riuscito, frutto di una partita giocata veramente male.

Secondo Paolo Ziliani, però, le colpe della mancata partecipazione alla Champions League sono da attribuire anche agli arbitri. Il giornalista in un tweet ricorda il vergogno arbitraggio di Calvarese e scrive: “Ora insulteranno Gattuso. Dimenticando che gli arbitri come sempre hanno falsato il campionato: senza il vergognoso rigore regalato alla Juventus da Calvarese (solo l’ultimo della lista) contro l’Inter, il #Napoli sarebbe stato in Champions 8 giorni fa. Lo schifo è questo”.