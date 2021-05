Napoli-Verona 1-1. La squadra di Gattuso perde il treno Champions pareggiando al Maradona contro gli scaligeri. Mediocre il Napoli per tutti i 90 minuti, gli azzurri sembrano la brutta copia della squadra che eravamo abituati a vedere in queste ultime giornate. Gli azzurri hanno subito lo schieramento tattico del Verona. Gli scaligeri sono arrivati a Napoli con l’intenzione di fermare gli azzurri e ci sono riusciti. Non sono bastati gli incitamenti dei tifosi assiepati fuori allo stadio Diego Armando Maradona. Questa squadra ha regalato loro una doppia delusione: la mancata qualificazione e la Champions regalata ad una mediocre Juventus.

Da registrare un rigore netto non concesso a Mertens, per una spinta in area, il solito Chiffi gira la testa dall’altra parte. Gattuso si gioca il tutto per tutto sul, finale inserendo Politano e Mertens, col belga che ha la palla per il 2-1 ma spedisce a lato. Dentro anche Petagna per Bakayoko, Napoli con 5 punte, ma i lampi di Politano non producono effetti. Proteste nel finale per un contatto Udogie-Mertens nell’area scaligera, Chiffi lascia correre. Petagna al 94′ incorna dando soltanto l’illusione di un goal che non arriva: Napoli fuori dalla Champions, il Verona chiude col botto una già ottima stagione.

Ora insulteranno Gattuso. Dimenticando che gli arbitri come sempre hanno falsato il campionato: senza il vergognoso rigore regalato alla Juventus da Calvarese (solo l’ultimo della lista) contro l’Inter, il Napoli sarebbe stato in Champions 8 giorni fa. Lo schifo è questo. ZILIANI

IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-VERONA 1-1

MARCATORI: 60′ Rrahmani (N), 69′ Faraoni (V)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6,5; Di Lorenzo 5, Manolas 6, Rrahmani 6,5, Hysaj 5 (71′ Mario Rui 5,5); Fabian Ruiz 5, Bakayoko 5 (81′ Petagna sv); Lozano 5,5 (67′ Politano 6), Zielinski 5 (71′ Mertens 5,5), Insigne 5,5; Osimhen 5. All. Gattuso.

VERONA (3-4-2-1): Pandur 6 (63′ Berardi 6); Ceccherini 6 (76′ Lovato sv), Gunter 7, Dimarco 6; Faraoni 6,5 (76′ Ruegg sv), Dawidowicz 6,5 (41′ Udogie 6), Ilic 6, Lazovic 6; Bessa 5,5, Zaccagni 6,5; Kalinic 6 (63′ Lasagna 6). All. Juric.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Lozano (N), Ilic (V), Dawidowicz (V), Udogie (V), Dimarco (V), Bakayoko (N)

Espulsi: nessuno