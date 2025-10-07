Il Napoli è in ansia per Lobo e Politano
Non solo sorrisi per il Napoli, nonostante la vittoria in rimonta contro il Genoa e la seconda sosta di campionato da capolista insieme alla Roma. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, citando l’Ansa, Antonio Conte ha dovuto fare i conti con due problemi fisici nel secondo tempo: Stanislav Lobotka e Matteo Politano hanno dovuto lasciare il campo per infortuni di diversa natura.
Per il centrocampista slovacco, 30 anni, si tratta di un fastidio all’adduttore, avvertito dopo un contrasto a centrocampo. Politano, invece, ha accusato un affaticamento muscolare: il suo posto in Nazionale, nell’Italia di Gattuso, è stato preso da Spinazzola, uno dei giocatori più in forma del momento. A completare il quadro, ieri anche Milinkovic-Savic ha dovuto rinunciare alla convocazione con la Serbia per un attacco di lombalgia acuta. Ore di attesa, dunque, per capire l’entità dei problemi fisici e i tempi di recupero. Conte spera di ritrovare tutti in vista della sfida di sabato 18 ottobre contro il Torino, partita dal sapore speciale per il portiere serbo, ex granata.
Come spiega Fabio Tarantino nel Corriere dello Sport, nel frattempo lo staff tecnico sta valutando le alternative. Se per Politano la soluzione più immediata è Neres, con Elmas jolly capace di adattarsi su entrambe le fasce, al centrocampo la sostituzione di Lobotka potrebbe essere affidata a Gilmour. In alternativa, Conte può avanzare De Bruyne, che spesso in partita si affianca allo slovacco nella costruzione dell’azione. Tuttavia, entrambi saranno impegnati con le rispettive nazionali, motivo per cui verranno monitorati con particolare attenzione.
Il Napoli, infatti, si prepara a un nuovo tour de force dopo la sosta, con partite ogni tre giorni, e Conte punta a poter contare su tutti gli effettivi senza ulteriori imprevisti.
Nel lungo elenco dei convocati azzurri figurano Meret e Di Lorenzo, chiamati da Gattuso per le qualificazioni al Mondiale contro Estonia e Israele. Con loro, al posto di Politano, torna Spinazzola, alla prima convocazione dal 2023. Da segnalare anche la chiamata di Marianucci con l’Under 21 per le gare contro Svezia e Armenia.
De Bruyne, come ricorda ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, raggiungerà il Belgio per affrontare Macedonia del Nord e Galles, mentre Elmas giocherà con la Macedonia del Nord contro Kazakistan e Belgio, in un curioso derby azzurro. Hojlund, in grande forma con tre gol in cinque giorni al “Maradona”, sarà impegnato con la Danimarca contro Bielorussia e Grecia. Quest’ultima sarà anche avversaria di Gilmour e McTominay, convocati con la Scozia.
Anguissa, infine, vestirà la maglia del Camerun per le qualificazioni mondiali contro Mauritius e Angola. Restano a Castel Volturno gli olandesi Lang e Beukema, Olivera (Uruguay), Rrahmani (Kosovo) e Buongiorno, ancora in recupero e pronto al rientro proprio contro il suo ex Torino dopo la sosta.