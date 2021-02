Il Napoli chiede un rigore col Genoa, arriva la sentenza di Pardo

Il Napoli ha chiesto un rigore nella sfida con il Genoa per un fallo su Mario Rui, l’arbitro Manganiello non ha assegnato il penalty.

Ha protestato molto il Napoli per il rigore non concesso dall’arbitro Manganiello per il fallo su Mario Rui in area di rigore. Tanti i calciatori azzurri che hanno chiesto al direttore di gara di intervenire, anche perché la spinta sul terzino portoghese sembra netta. Pierluigi Pardo telecronista di Dazn al termine della partita Genoa-Napoli ha commentato l’episodio da rigore su Mario Rui: “Credo che sia un contatto lieve di gioco, l’arbitro ha deciso in quel modo e quindi per questo non è intervenuto il Var, nonostante le richieste dei calciatori del Napoli“.

Proteste dei calciatori del Napoli che non si sono registrate solo sull’episodio da rigore su Mario Rui, ma anche in occasione del secondo gol del Genoa. A protestare è stato soprattutto Gattuso che voleva un fallo su Di Lorenzo avvenuto ad inizio azione, poi sul ribaltamento i grifoni sono riusciti a mettere la palla in rete dopo una fitta rete di passaggi.