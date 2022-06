Il Napoli accelera per Maximiano. De Laurentiis vuole lo sconto

Il Napoli vuole Maximiano del Granada per sostituire il partente Ospina. Trattativa calda tra i due club.

Calciomercato Napoli. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Luis Maximiano, classe 1999 portiere del Granada.

Nell’ultima stagione Maximiano ha giocato ben 35 partite con la maglia del Granada che soltanto un anno fa lo aveva prelevato dallo Sporting Lisbona.

Il talentuoso estremo difensore aveva una clausola rescissoria di 25 milioni. Con la retrocessione è scesa a 12,5 milioni.

Il Napoli vorrebbe tirare ancora di più la corda per cercare di arrivare a un altro sconto che permetterebbe alla dirigenza di regalare a Spalletti un portiere di livello da affiancare a Meret.

IL NAPOLI ACCELERA PER MAXIMIANO

Secondo quanto riferisce il corriere dello Sport, il nome del portiere portoghese, classe 1999, è emerso solo nelle ultime ore. Il Napoli, infatti, avrebbe messo gli occhi su Maximiano nella speranza di avere uno sconto da parte del Granada.

Il club spagnolo deve fare cassa per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato di Segunda Division.

Dopo aver investito già 35 milioni di euro per i vari Marhias Olivera, Khvicha Kvaratskhelia ed il riscatto di Andrè Frank Zambo Anguissa, sono in attesa di cessioni che finanzino il mercato.

Il Napoli sta provando a tentare il Granada con una formula più conveniente per la dirigenza campana: prestito con diritto o obbligo di riscatto (sui dieci milioni di euro) per prendere subito Maximiano.

Titolarissimo tra le fila dei Los Nazaries, l’ultima stagione non è stata fortunata per Maximiano che ha visto i biancorossi retrocedere clamorosamente dopo il cammino esaltante in Europa League.

Per l’addio al 23enne gli spagnoli vorrebbero 10 milioni, ma secondo quanto riferito da Marca i due club si sarebbero seduti al tavolo delle trattative e non è escluso qualche sconto.