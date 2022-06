MARCA – Napoli su Luis Maximiano del Granda: Il club apre alla cessione. I costi dell’operazione

Il Napoli piomba su Luis Maximiano, portiere del Granada che nelle idee del club partenopeo dovrebbe sostituire Ospina.

Calciomercato Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il club capitanato da Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Luis Maximiano, classe 1999 portiere del Granada

Luis Maximiano-Napoli, i costi dell’operazione

“Il Napoli vuole Luis Maximiano dal Granda. Il club, retrocesso in serie B, ha abbassato le sue pretese e il club italiano ora sarebbe in pole. La clausola è passata da 25 milioni a 12,5. La formula allo studio sarebbe quella di un trasferimento in prestito con opzione di acquisto obbligatoria per circa dieci milioni di euro. Solo nel caso in cui il Granada non ottenga la promozione dopo la prossima stagione.

Con questa formula, la squadra andalusa potrebbe riavere Maximiano se riuscirà a fare il salto in Prima Divisione altrimenti, il portiere, resterà a Napoli ciò comunque garantirebbe una significativa iniezione economica“.

MARCA aggiunge: “La trattativa è aperta e tutto fa pensare che Luis Maximiano giocherà la prossima stagione al Napoli, Spalletti avrebbe un valido sostituto per il partente Ospina. Secondo il quotidiano iberico, il Napoli è in pole per assicurarsi il cartellino dell’estremo difensore, che segue già da diverso tempo”.

Il 23enne portiere portoghese meriterebbe alti palcoscenici dopo le prestazioni di questa stagione che l’hanno confermato tra i migliori portieri del continenti per parate effettuate in partita (4.1 di media). Il prezzo, però, è più alto rispetto a quei 15/16 milioni che il Napoli di De Laurentiis vorrebbe investire. Il nome del portiere portoghese è tra quelli segnati sulla lista di Cristiano Giuntoli per la prossima porta azzurra.