Il Mattino: “Un piano ambizioso, De Bruyne e altri 7 acquisti”

Il Napoli ci prova seriamente per Kevin De Bruyne. Come riportato da Il Mattino in un dettagliato articolo firmato da Eugenio Marotta, la trattativa per portare il fuoriclasse belga all’ombra del Vesuvio è ormai entrata in una fase avanzata. Il club azzurro, guidato da Aurelio De Laurentiis, vuole trasformare la suggestione in realtà, puntando su un colpo capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi e rafforzare le ambizioni future.

Un piano ambizioso: De Bruyne e altri 7 acquisti

Il possibile arrivo di De Bruyne si inserisce in una campagna estiva che si preannuncia faraonica: 150-200 milioni di euro di investimento complessivo e tetto ingaggi oltre i 100 milioni. Il tutto sarà finanziato anche dalla cessione di Victor Osimhen, destinato a lasciare Napoli per una cifra minima di 75 milioni. Su di lui, oltre al Manchester United (che propone lo scambio con Hojlund), c’è il pressing della Juventus e le offerte milionarie della Saudi League.

Un’offerta cucita su misura per Kevin

Il Napoli ha presentato a De Bruyne un’offerta concreta: contratto biennale con opzione per il terzo anno, bonus alla firma e una proposta logistica che tiene conto anche delle esigenze familiari. La moglie del calciatore, Michelle Lacroix, ha già fatto un sopralluogo a Napoli, dove la famiglia ha vissuto momenti speciali (nel 2017 le nozze in penisola sorrentina, con Dries Mertens testimone).

La concorrenza: Premier e Arabia

Non manca però la concorrenza. Liverpool in testa, pronto a sfruttare la scadenza contrattuale del belga per rinforzarsi ulteriormente dopo il successo in Premier. Ma De Bruyne riflette anche sulle offerte della MLS e della Saudi League, attratto dal progetto Napoli ma consapevole di dover rinunciare a parte dell’ingaggio percepito al Manchester City.

Finestra mondiale e decisione imminente

Come sottolinea Marotta, la fumata bianca potrebbe arrivare già nella mini-finestra di mercato prevista tra il 1° e il 10 giugno, prima del Mondiale per club. De Laurentiis vuole chiudere il colpo e presentarlo come biglietto da visita della nuova era, con il centro sportivo in costruzione, il Maradona in via di restyling, e un mercato da top club europeo. Ora la palla passa a Kevin.