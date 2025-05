Il Mattino: “Napoli, addio Anguissa: il fondo saudita PIF offre 25 milioni. E per Osimhen pronti 75”

NAPOLI – Dopo quattro anni da protagonista in maglia azzurra, Frank Anguissa si prepara a salutare il Napoli. Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, il centrocampista camerunense ha accettato l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, e più precisamente dal fondo sovrano PIF, lo stesso che controlla i principali club sauditi, tra cui Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Shabab.

Il club arabo, che negli ultimi anni ha avviato una strategia di acquisizione di top player europei, ha messo sul piatto circa 25 milioni di euro per Anguissa. Una cifra che il Napoli ha ritenuto congrua, specie dopo la decisione del giocatore di non aspettare altre offerte, come quella (tiepida) del Chelsea.

Verso l’Al-Hilal, con vista sul Mondiale per Club

Anguissa, classe 1995, chiuderà la sua esperienza napoletana al termine di questa stagione, con l’obiettivo di salutare con il secondo scudetto consecutivo. Il Napoli, dal canto suo, ha già attivato il prolungamento automatico fino al 2026, ma la partenza è ormai definita. Destinazione probabile: l’Al-Hilal, con la possibilità di partecipare anche al prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti.

La linea della dirigenza – in particolare del direttore sportivo Giovanni Manna – è chiara: nessun braccio di ferro. Quando un giocatore manifesta la volontà di chiudere un ciclo, si apre la porta d’uscita. Una lezione imparata dai casi recenti, come quelli di Kvaratskhelia e Osimhen, per evitare frizioni che possano minare lo spogliatoio.

Osimhen: offerta da 75 milioni e nodo ingaggio

E proprio su Victor Osimhen il PIF ha avanzato una seconda proposta: 75 milioni di euro, l’esatto ammontare della clausola rescissoria inserita nel contratto del nigeriano. L’ostacolo principale, in questo caso, è rappresentato dall’ingaggio. Osimhen chiede almeno 12 milioni netti, una cifra al momento fuori dagli standard attuali della Saudi Pro League, che ha deciso di razionalizzare le spese dopo un biennio di investimenti spropositati.

La volontà di chiudere c’è, ma serviranno nuovi co-investitori, anche perché il Napoli non farà sconti. La cessione dell’attaccante sarebbe il tassello chiave per finanziare la campagna acquisti estiva.

Manna prepara il nuovo Napoli: obiettivo giugno

Con il mercato in fermento, Manna e De Laurentiis vogliono arrivare a giugno con un tesoretto già in cassa per soddisfare le richieste di Antonio Conte. Il tecnico salentino, che ha ridato spirito e competitività alla squadra, attende rinforzi mirati.

Tra i nomi caldi:

Miguel Gutiérrez Ortega, terzino sinistro del Girona;

Ange-Yoan Bonny, attaccante rivelazione del Parma;

Riccardo Orsolini, ala del Bologna.

Il lungo addio di un leader silenzioso

Anguissa è arrivato a Napoli nell’estate del 2021, su intuizione dell’allora ds Cristiano Giuntoli, in prestito dal Fulham. Il riscatto fu fissato a 15 milioni e si rivelò un vero affare. In quattro stagioni ha collezionato 127 presenze, diventando pilastro della mediana prima con Spalletti e ora con Conte.

Il suo contributo, fatto di equilibrio, forza fisica e inserimenti, è stato decisivo nello scudetto dello scorso anno e in questa nuova, sorprendente corsa al titolo. Il suo addio, sebbene doloroso per i tifosi, porterà nuove risorse in un progetto che si rinnova, con lo sguardo puntato sulla Champions League e sul futuro.