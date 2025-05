Il Mattino: “De Bruyne vicino al Napoli, sprint anche per Frattesi e Jonathan David”

Il primo colpo dell’estate del Napoli campione d’Italia è ormai pronto a decollare. Come riportato da Il Mattino, gli avvocati di Kevin De Bruyne sono sbarcati in Italia per chiudere gli ultimi dettagli contrattuali. Il talento belga, svincolatosi dal Manchester City, è destinato a vestire l’azzurro nella prossima stagione. Uno degli ultimi nodi – quello legato alla sistemazione logistica – è stato sciolto: la famiglia De Bruyne ha scelto una villa a Posillipo, dando così il via libera definitivo all’operazione.

Centrocampo: Frattesi resta nel mirino

Archiviata (quasi) l’operazione De Bruyne, il Napoli accelera anche per rinforzare il centrocampo. Il nome caldo è quello di Davide Frattesi, già cercato a gennaio. I contatti tra l’entourage del centrocampista e il club partenopeo non si sono mai interrotti del tutto, e in queste settimane si sono riaccesi con forza. Il profilo dell’ex Sassuolo piace molto ad Antonio Conte, un dettaglio non da poco in vista della decisione finale dell’allenatore sul suo futuro.

Il nodo da sciogliere resta l’accordo con l’Inter, che non farà sconti, ma potrebbe aprire al dialogo in caso di volontà esplicita del calciatore di trasferirsi a Napoli.

Attacco: Jonathan David il primo obiettivo

In avanti, il grande obiettivo resta Jonathan David. Il canadese ha salutato il Lille con un post sui social ed è libero a parametro zero. Il Napoli ha già riallacciato i contatti e lavora sotto traccia per chiudere un’operazione non semplice. L’ostacolo è l’ingaggio: David chiede circa 6 milioni di euro netti a stagione, ma la cifra potrebbe essere raggiunta grazie a una serie di bonus legati a rendimento e risultati.

Alternative: occhi su Hojlund e Zirkzee

Nel caso l’affare David dovesse complicarsi, le alternative non mancano. Sullo sfondo ci sono i nomi di Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, entrambi in uscita dal Manchester United. I due profili sono monitorati, ma al momento restano più indietro nella lista del ds Giovanni Manna.