Il Mattino: “Conte-DeLa tutto aperto”

ROMA – Non è ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca, ma neanche quella nera. Il summit di quattro ore andato in scena ieri a casa di Aurelio De Laurentiis, come racconta Il Mattino, ha rilanciato con forza la possibilità di una permanenza di Antonio Conte alla guida del Napoli. Una trattativa serrata, in un clima cordiale e disteso, che ha visto i due protagonisti tornare a parlarsi nella stessa lingua: ambizione, vittorie e la volontà comune di costruire un Napoli competitivo, in Italia e in Europa.

Durante il confronto a via XXIV Maggio, a due passi dal Quirinale, il presidente ha garantito massima disponibilità, un mercato da 200 milioni e totale apertura a seguire le indicazioni del tecnico. Conte, da parte sua, ha chiesto rassicurazioni concrete e tempi certi: vuole una squadra pronta già per l’estate, senza dover rincorrere le emergenze dell’ultimo minuto. Vuole lavorare da subito con una rosa costruita ad hoc.

Come scrive Il Mattino, tra Conte e De Laurentiis non è calato nessun velo di diffidenza. Anzi, i cinque giorni trascorsi a stretto contatto dopo la vittoria dello scudetto hanno rinsaldato un rapporto umano autentico. Anche se il tecnico appare provato: i festeggiamenti, la pressione e il peso di una decisione complessa lo hanno spinto a prendersi una pausa di riflessione. La scelta è attesa entro domani.

Intanto, il Napoli si muove. I lavori ai campi di Castel Volturno, sollecitati dallo stesso Conte, sono già iniziati. L’ingaggio di Kevin De Bruyne è vicino e anche il nome di Jonathan David è sul taccuino del ds Giovanni Manna, che ha avuto un ruolo cruciale nel summit romano. Con lui, anche l’ad Chiavelli e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis.

Secondo Il Mattino, la palla ora è in mano all’ex ct azzurro: nella giornata di domani è previsto il vertice finale, da cui uscirà la decisione definitiva. In caso di addio, Massimiliano Allegri resta in pole come alternativa, ma anche lui è in attesa di sviluppi legati al possibile valzer delle panchine in Serie A.

Una fumata grigia, insomma, ma con il profumo dell’azzurro.