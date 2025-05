Panchine in bilico, il mercato degli allenatori ruota attorno a Conte e Inzaghi

ta per decollare il mercato degli allenatori in Serie A, con una serie di incastri che potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino tra le panchine dei top club. Al centro della scena, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono Simone Inzaghi e Antonio Conte: il primo è atteso dalla finale di Champions League con l’Inter e da una riflessione su una maxi offerta proveniente dal mondo arabo; il secondo deve sciogliere le riserve sul futuro a Napoli.

Il summit di ieri tra Conte e De Laurentiis a Roma, durato circa quattro ore, non ha prodotto la fumata bianca. Un incontro interlocutorio, a cui hanno partecipato anche l’ad Maurizio Chiavelli e il ds Giovanni Manna. Il tecnico leccese ha ribadito di non avere accordi con altri club, mentre il presidente ha assicurato pieno supporto sul mercato, anche con nomi di peso come Kevin De Bruyne e Jonathan David.

In caso di addio di Conte, la prima scelta del Napoli resta Massimiliano Allegri. Tuttavia, come evidenzia Tuttosport, anche il tecnico livornese sta monitorando la situazione all’Inter, che potrebbe liberarsi se Inzaghi dovesse cedere alle sirene arabe. Allo stesso tempo, il Milan resta alla finestra, ancora senza una decisione definitiva sul nuovo allenatore.

La Juventus, intanto, ha confermato Igor Tudor per la partecipazione al Mondiale per Club, ma non esclude l’ipotesi Conte qualora quest’ultimo si liberasse dal Napoli. Il club bianconero non intende forzare la mano, ma è pronto ad accelerare se le condizioni lo consentiranno.

Conte riflette, e con lui anche De Laurentiis: da un lato la volontà di proseguire il ciclo vincente con l’attuale tecnico; dall’altro, la consapevolezza che Allegri rappresenta l’alternativa più solida. Nel frattempo, la città e la famiglia spingono per una permanenza di Conte, reduce da una stagione trionfale. Le prossime ore saranno decisive per delineare il futuro delle panchine in Serie A.