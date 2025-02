Il Mattino: “Aldo Serena analizza Napoli-Inter, sfida scudetto tra Lukaku e Lautaro”

A pochi giorni dalla super sfida tra Napoli e Inter, cresce l’attesa per il duello tra Lukaku e Lautaro, i due bomber che guideranno i rispettivi attacchi. Aldo Serena, ex attaccante e ora opinionista, ha analizzato la gara e i suoi protagonisti in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

“Conte è un mago e non avere le coppe è un grande vantaggio. L’Inter, invece, sta vivendo qualcosa di simile a quanto accaduto al Napoli dopo lo scudetto: manca la stessa tenacia e ardore dell’anno scorso.”

Lukaku vs Lautaro: chi sta meglio?

L’attuale stagione vede entrambi gli attaccanti a quota nove gol, ma secondo Serena c’è una differenza:

“Lautaro ha attraversato un periodo difficile, pagando la stanchezza e la mancanza di riposo. Quando un attaccante non segna, si innervosisce. Contro la Juve ha avuto le occasioni, ma non è stato lucido.”

“Lukaku, invece, ha avuto un rodaggio complicato ma ora è tornato decisivo. Big Rom è diventato il riferimento offensivo del Napoli. Non solo segna, ma aiuta la squadra con le sponde e gli inserimenti di McTominay e Anguissa.”

Chi sarà decisivo?

“Occhio anche a Thuram. Se torna al top, può essere l’arma in più dell’Inter. Il Napoli, invece, non può affidarsi solo a Lukaku, deve sfruttare le incursioni dei centrocampisti.”

Quanto peserà il risultato di questa sfida?

“Se il Napoli vince, Conte potrebbe iniziare a gestire il vantaggio. Ma se l’Inter strappa i tre punti, allora tutto rimane apertissimo.”

Leader a confronto: chi è più trascinatore?

“Lautaro ha il carisma del capitano. Ha più controllo, mentre Lukaku è più istintivo e travolgente. Big Rom non potrebbe fare il capitano, il Toro invece sì.”

Il pronostico di Serena

“Venivo a giocare a Napoli ai tempi di Maradona e quasi sempre perdevo. Meglio non sbilanciarmi per l’Inter.”