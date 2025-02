Gazzetta dello Sport: “Il Napoli riparte tra Como e Inter, Conte studia le mosse per il rush finale”

Il Napoli torna in campo dopo il breve pit stop concesso da Antonio Conte e riprende il cammino verso un finale di stagione che si preannuncia incandescente. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la squadra azzurra si rimette in moto con la consapevolezza di avere ancora un vantaggio di +2 sull’Inter e ben 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione.

Il pareggio di Roma ha lasciato qualche ferita, ma non ha scalfito il morale di un gruppo che ora deve concentrarsi su due partite chiave: prima la trasferta di Como, poi lo scontro diretto con l’Inter al Maradona, già sold out.

Doppia strada per Conte: 4-3-3 o 3-5-2?

Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, Conte dovrà valutare le condizioni di Olivera e Spinazzola, entrambi sulla via del recupero. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la loro disponibilità determinerà l’assetto tattico del Napoli.

Se i due esterni saranno arruolabili, il tecnico potrebbe tornare al 4-3-3, il sistema con cui la squadra ha espresso la migliore solidità. In caso contrario, si procederà con il 3-5-2, già visto contro la Lazio, con Raspadori vicino a Lukaku e una mediana più folta.

L’attenzione sarà anche sulle condizioni di Anguissa e McTominay, che stanno accusando il peso della stagione. La loro freschezza sarà determinante per la volata scudetto.

Como, test prima della “madre di tutte le partite”

Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrà restare concentrato sulla sfida di Como, squadra organizzata e insidiosa. Ma è inevitabile che lo sguardo vada già oltre, alla super sfida con l’Inter, un bivio decisivo nella corsa al titolo.

Il Maradona è già esaurito, segno di un’attesa febbrile per quella che potrebbe essere la gara spartiacque del campionato. Dal lago al sogno, in sette giorni: il Napoli si gioca tutto in una settimana.