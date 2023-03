Il Manchester City stravince con il Lipsia e arriva una bella notizia per il Napoli

Il Manchester City di Guardiola ha battuto il Lipsia per 7-0, il tecnico del City in conferenza stampa ha elogiato il Napoli.

Il Manchester City vince con un punteggio netto di 7-0 contro il Lipsia nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Nonostante la vittoria straordinaria, la notizia più importante non riguarda il club inglese, ma il Napoli. Il centravanti del Manchester City, Haaland, ha segnato cinque gol durante la partita e ha dimostrato di essere attualmente il centravanti più forte del mondo. Tuttavia, la vera novità è la grande considerazione che tutti hanno per il Napoli.

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha speso parole di lode per il Napoli e il suo allenatore, Luciano Spalletti. Ha dichiarato che la squadra del Napoli è la migliore in Europa in questa stagione.

“Quella di Luciano Spalletti è quest’anno la migliore squadra in Europa”.

Queste parole sono importanti e sincere, poiché il tecnico non aveva alcun motivo per elogiare il Napoli o mettere pressione sui suoi giocatori. Questo pensiero è condiviso da molti, poiché il Napoli di Spalletti ha dimostrato di essere una squadra competitiva e di alto livello in questa stagione.