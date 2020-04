Il Covid Hospital di Napoli è quasi pronto. La struttura realizzata nel parcheggio dell’Ospedale del Mare avrà 72 posti letto divisi in tre moduli.

Napoli prepara un Covid Hospital da 72 posti letto. la struttura per i malati di Coronavirus avrà tre moduli da 24 posti letto di terapia intensiva per un totale di 72 posti complessivi.

Non si arresta in Campania l’emergenza coronavirus, sono 3.148 i positivi al covid e i dati continuano ad avere un trend al rialzo.

La regione Campania, con grandissima efficienza in meno di due settimane è riuscita a organizzare il più grande Covid Hospital del sud, nel silenzio totale dei media nazionali.

Sono arrivati a Napoli nella serata di ieri,tra gli applausi dei napoletani, ben i 57 tir partiti da Padova che trasportavano pannelli prefabbricati per la realizzazione dei tre Covid Hospital che stanno sorgendo in questi giorni a Napoli (presso l’ospedale del Mare di Ponticelli), Caserta e Salerno.

COVID HOSPITAL DI NAPOLI

A Napoli il Covid Hospital sorgerà su più moduli e sarà smontato una volta terminata l’emergenza avrà 72 posti letto.

Ognuno dei moduli sarà da 24 posti letto. Il programma dei lavori prevedeva l’arrivo e le fasi di parcheggio dei tir nell’area interessata. Dopo le fasi di scarico si è partito con l’inizio della costruzione dei nuovi reparti.

Il covid hospital di Napoli non ha avuto presentazioni in pompa magna come è avvenuto a Milano. La regione Campania ha lavorato per il bene delle comunità e lo ha fatto in silenzio e con efficienza svizzera.

NAPOLI BATTE MILANO

Napoli si pone ancora una volta come baluardo nella lotta al covid-19. Dalla speranza della Cura Ascierto al covid hospital. Il capoluogo partenopeo dimostra ancora una volta che quando c’è da combattere i napoletani non sono secondi a nessuno.

I media nazionali sono troppo impegnati a pubblicare le foto del mercatino della Pignasecca e gli assembramenti per il covid Hospital di Milano, costato 50 milioni. Inizialmente prevedeva 500posti letto, poi si è passati a 241 alla fine sono diventati 53.

Secondo commissario Arcuri i 53 posti letto possono arrivare a 241, come se 600 o 500 fosse uguale a 241 o a 53.

In Campania non hanno fatto proclami ma fatti, fatti seri come il Cotugno, miglior ospedale di malattie infettive d’Italia e non solo per la stampa estera, o la cura Ascierto che continua a guarire nonostante le parole del “tele divo” Galli e oggi i Covid Hospital.