I tifosi della Juve “gufano” il Napoli: “Forza Empoli!” La risposta dei tifosi azzurri

La Juventus aggancia il Napoli e i tifosi bianconeri tifano Empoli sui social

Il Napoli capolista è sceso in campo contro l’Empoli allo Stadio Castellani, e sui social i tifosi della Juventus non hanno perso tempo per “gufare” contro gli azzurri. Dopo la vittoria dei bianconeri contro la Lazio, che ha permesso alla squadra di Thiago Motta di agganciare temporaneamente il Napoli in testa alla classifica, il web si è riempito di commenti pro Empoli, nella speranza che i toscani possano fermare la corsa dei partenopei.

Tra i commenti sui social si leggono frasi come: “Forza Empoli, fermate il Napoli!” oppure “Solo l’Empoli può darci una gioia oggi!” Molti tifosi bianconeri sono scesi in campo virtualmente, facendo il tifo contro la squadra di Antonio Conte e sperando in un passo falso degli azzurri. “Oggi siamo tutti empolesi, vogliamo il sorpasso in classifica!” è uno dei messaggi più ricorrenti.

L’ironia dei tifosi del Napoli

Naturalmente, i tifosi del Napoli non sono rimasti a guardare e hanno risposto per le rime sui social. L’ironia è stata la chiave: “Bianconeri che tifano Empoli, questo è il bello del calcio!” ha scritto un tifoso partenopeo. Oppure, c’è chi ha sottolineato l’atteggiamento dei sostenitori juventini: “Adesso tocca tifare le piccole per fermare il Napoli, che spettacolo!“. L’atmosfera sui social è diventata subito incandescente, con i sostenitori delle due squadre pronti a punzecchiarsi a suon di commenti.