Manna su Lukaku: “Un campione, sapete cosa ha fatto per il Napoli?”

Il ds azzurro Giovanni Manna parla a Dazn: Lukaku, Lobotka e il calendario

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Empoli-Napoli, esprimendo la sua opinione su vari temi.

“Lukaku è un campione, sia a livello umano che professionale. Non ha fatto preparazione ed è arrivato subito con l’intenzione di dare il massimo per il Napoli, tanto che ha rinunciato alla Nazionale per essere al 100% con noi”, ha dichiarato Manna, evidenziando il sacrificio del bomber belga per la causa azzurra.

Sul suo ruolo come direttore sportivo, Manna ha aggiunto: “Sono avvantaggiato dall’avere un grandissimo allenatore che tiene sempre tutti concentrati. Il mio è un lavoro di supporto e siamo convinti del valore di tutti i nostri ragazzi”. Manna ha anche commentato la scelta di far giocare Gilmour al posto di Lobotka: “Lobotka è fondamentale per noi, ma oggi tocca a Gilmour e siamo fiduciosi nelle sue capacità”.

Riguardo al calendario e alle prossime sfide del Napoli, Manna ha spiegato: “Dopo la pausa è sempre complicato ripartire. L’Empoli è una squadra ben costruita e ben allenata. Abbiamo un trittico di partite importanti che ci dirà a che punto siamo nel nostro percorso. Ragioniamo gara per gara, oggi sarà fondamentale”.