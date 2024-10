Nicolosi su Empoli-Napoli: “Contatto Buongiorno-Colombo? Non c’è rigore”

La talent arbitrale Manuela Nicolosi chiarisce l’episodio in diretta su DAZN

Durante la sfida tra Empoli e Napoli, si sono sollevate proteste da parte dell’Empoli per un possibile rigore su Lorenzo Colombo, a seguito di un contatto con Alessandro Buongiorno. Manuela Nicolosi, nota talent arbitrale, ha fornito il suo parere in diretta su DAZN, affermando chiaramente che “il contatto tra i due c’è, ma Colombo si lascia cadere: non è assolutamente calcio di rigore”.

L’episodio, che aveva acceso gli animi sugli spalti e tra i tifosi, è stato quindi valutato come non sufficiente per concedere un penalty. La talent arbitrale ha ribadito come, in situazioni del genere, sia importante valutare la dinamica complessiva e non solo il contatto fisico.