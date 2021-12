I Media distruggono Petagna: “Non ne vede una, spara in curva il gol del pareggio”

I media bocciano Petagna all’unisono. L’attaccante del Napoli ha mancato il gol del 3-3 contro l’Atalanta. Pagelle sotto la sufficienza.

PETAGNA BOCCIATO DAI MEDIA

Napoli-Atalanta, applausi per gli azzurri a fine gara, ma le pagelle dei quotidiani sono tutte negative per Andrea Petagna. L’ex attaccante dell’Atalanta avrebbe dovuto sostituire Osimhen ma le sue prestazioni non hanno mai convinto Spalletti, nella sfida contro gli uomini di Gasperini, Petagna si ritrova sul piede la palla del possibile 3-3- ma la spara alta in curva. Petagna a fine gara è risultato tra i peggiori in campo come evidenziano i maggiori quotidiani nazionali: