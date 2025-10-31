31 Ottobre 2025

Hojlund torna titolare: il Napoli ritrova il suo numero 9

redazione 31 Ottobre 2025
Hojlund torna titolare: il Napoli ritrova il suo numero 9

Rasmus Hojlund torna al centro della scena. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, domani contro il Como e martedì contro l’Eintracht in Champions, sarà il danese a completare il tridente offensivo. Dopo tre gare d’assenza per un affaticamento muscolare, il centravanti del Napoli è pronto a riprendersi il posto da titolare con il suo numero 19 sulle spalle.

Un ritorno fondamentale, sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, per una squadra che, senza di lui dal primo minuto, non ha più visto un gol firmato da un attaccante. Domani al Maradona, il tridente dovrebbe essere completato da Politano e Neres: Hojlund farà da totem offensivo, pronto a ritrovare la via della rete dopo aver già collezionato quattro gol in sei partite con la maglia azzurra e otto in dieci tra club e nazionale, prima dello stop.

Il ritorno del bomber

Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tra il 1° e il 12 ottobre Hojlund era stato inarrestabile: sei gol in quattro partite, tre con il Napoli (due in Champions contro lo Sporting e uno in campionato contro il Genoa) e altrettanti con la Danimarca nelle qualificazioni mondiali contro Bielorussia e Grecia. Un rendimento che lo aveva persino portato a eguagliare Haaland nel periodo migliore della stagione.

Poi lo stop, parte di quella sorta di “sortilegio” che ha colpito il Napoli da inizio campionato. Ma il bicchiere resta mezzo pieno: il recupero è stato gestito con intelligenza, e la ripartenza – conferma ancora Mandarini sul Corriere dello Sport – passerà dalle sfide ravvicinate con Como e Eintracht.

Rasmus contro la nuova generazione

Domani al Maradona arriva il Como di Fabregas e Nico Paz, una squadra giovane e brillante, proprio come il numero 9 danese. Due talenti, 22 e 21 anni, pronti a trascinare le rispettive squadre in una sfida tra esperienza e freschezza.

L’ultima da titolare di Hojlund risale al 5 ottobre contro il Genoa. Da allora il Napoli ha ritrovato equilibrio, ma non gol dagli attaccanti. A segno solo i centrocampisti: McTominay (3), Anguissa (2) e De Bruyne (1). Ora, conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tocca a Rasmus riportare il numero 9 al centro dell’attacco.

Altro

Anguissa-ChiamarsiBomber-Napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa l’irrinunciabile: rinnovo in vista e tentazioni dalla Coppa d’Africa”

redazione 30 Ottobre 2025
3ac660296d

Anguissa, l’anima del Napoli: il ritorno del gigante che spinge Conte e risolleva gli azzurri

redazione 29 Ottobre 2025
conte e de Laurentiis (lapresse) - napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, tutti per uno”

redazione 28 Ottobre 2025
5979bf0fb2 (1)

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte risorge dopo il crollo: la squadra dalle cinque vite”

redazione 27 Ottobre 2025
fac4544a3b (2)

Corriere dello Sport: “Napoli travolgente, Inter al tappeto: Conte ritrova il suo spirito e il Maradona esplode”

redazione 26 Ottobre 2025
conte

Corriere dello Sport: “Conte sceglie il silenzio: a Napoli tensione alta, mentre l’Inter ritrova leggerezza”

redazione 25 Ottobre 2025

Ultimissime

Stadio Maradona

Napoli, il fortino Maradona: 16 partite senza sconfitte in casa

redazione 31 Ottobre 2025
Hojlund (1)

Hojlund torna titolare: il Napoli ritrova il suo numero 9

redazione 31 Ottobre 2025
manna-debruyne-lapresse-napolipiu.com

Capolavoro Aurelio De Laurentiis: “Già trovato il sostituto di De Bruyne” | Messo sotto contratto dal Napoli in 2 ore

Marco Fanfani 30 Ottobre 2025
allegri-juventus.com-napolipiu.com

Colpaccio Milan a stagione iniziata: contratto firmato e ratificato poco fa | Sospiro di sollievo per Allegri

Marco Fanfani 30 Ottobre 2025
De Laurentiis

“Si è fratturato la mano”: infortunio gravissimo per il preferito di Aurelio De Laurentiis | Arrivederci al 2026

Lorenzo Gulotta 30 Ottobre 2025