Hojlund torna titolare: il Napoli ritrova il suo numero 9
Rasmus Hojlund torna al centro della scena. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, domani contro il Como e martedì contro l’Eintracht in Champions, sarà il danese a completare il tridente offensivo. Dopo tre gare d’assenza per un affaticamento muscolare, il centravanti del Napoli è pronto a riprendersi il posto da titolare con il suo numero 19 sulle spalle.
Un ritorno fondamentale, sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, per una squadra che, senza di lui dal primo minuto, non ha più visto un gol firmato da un attaccante. Domani al Maradona, il tridente dovrebbe essere completato da Politano e Neres: Hojlund farà da totem offensivo, pronto a ritrovare la via della rete dopo aver già collezionato quattro gol in sei partite con la maglia azzurra e otto in dieci tra club e nazionale, prima dello stop.
Il ritorno del bomber
Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tra il 1° e il 12 ottobre Hojlund era stato inarrestabile: sei gol in quattro partite, tre con il Napoli (due in Champions contro lo Sporting e uno in campionato contro il Genoa) e altrettanti con la Danimarca nelle qualificazioni mondiali contro Bielorussia e Grecia. Un rendimento che lo aveva persino portato a eguagliare Haaland nel periodo migliore della stagione.
Poi lo stop, parte di quella sorta di “sortilegio” che ha colpito il Napoli da inizio campionato. Ma il bicchiere resta mezzo pieno: il recupero è stato gestito con intelligenza, e la ripartenza – conferma ancora Mandarini sul Corriere dello Sport – passerà dalle sfide ravvicinate con Como e Eintracht.
Rasmus contro la nuova generazione
Domani al Maradona arriva il Como di Fabregas e Nico Paz, una squadra giovane e brillante, proprio come il numero 9 danese. Due talenti, 22 e 21 anni, pronti a trascinare le rispettive squadre in una sfida tra esperienza e freschezza.
L’ultima da titolare di Hojlund risale al 5 ottobre contro il Genoa. Da allora il Napoli ha ritrovato equilibrio, ma non gol dagli attaccanti. A segno solo i centrocampisti: McTominay (3), Anguissa (2) e De Bruyne (1). Ora, conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tocca a Rasmus riportare il numero 9 al centro dell’attacco.