Capolavoro Aurelio De Laurentiis: “Già trovato il sostituto di De Bruyne” | Messo sotto contratto dal Napoli in 2 ore
L’infortunio del fuoriclasse ha sconvolto tutti. Ma il Napoli non si è fatto trovare impreparato e va all’attacco.
I peggiori timori si sono purtroppo confermati: gli esami strumentali effettuati da Kevin De Bruyne al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Una diagnosi che, inevitabilmente, condanna il centrocampista belga a saltare il resto della stagione, con un rientro previsto direttamente per il 2026. La società ha comunicato ufficialmente che De Bruyne ha già iniziato il percorso di riabilitazione sotto stretto controllo medico.
L’assenza di un giocatore così influente costringe Antonio Conte a rivedere l’intera gestione del centrocampo. L’allenatore dovrà decidere se mantenere l’assetto con quattro centrocampisti di ruolo o tornare stabilmente al 4-3-3, soluzione che consentirebbe una migliore rotazione delle risorse a disposizione.
Attualmente, Conte può contare su Anguissa, Lobotka, Gilmour, McTominay, Elmas e Vergara. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da considerare: lo slovacco non è ancora pronto per rientrare e il camerunense sarà impegnato in Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio, riducendo ulteriormente le opzioni disponibili per il tecnico.
La sfida per il Napoli diventa quindi non solo tattica, ma anche gestionale: capire come distribuire minuti e responsabilità tra i centrocampisti rimasti sarà fondamentale per mantenere competitività su tutti i fronti. Nel frattempo, De Bruyne prosegue con la riabilitazione, con la speranza di tornare al massimo livello per la prossima stagione.
Elmas pronto a raccogliere l’eredità di De Bruyne
L’assenza di Kevin De Bruyne obbliga Antonio Conte a trovare soluzioni immediate per il centrocampo, e il sostituto ideale è già in casa: si tratta di Eljif Elmas. Tornato al Napoli quest’estate, il macedone ha iniziato la stagione con grande entusiasmo, dimostrando duttilità e capacità di adattarsi a più ruoli, sia da mezzala che da trequartista. La sua presenza diventa cruciale per coprire il vuoto lasciato dal belga e garantire continuità al gioco della squadra.
Conte può quindi contare su un giocatore già integrato nel gruppo, pronto a dare il massimo in assenza del leader offensivo. Elmas ha dalla sua energia, resistenza e un’ottima visione di gioco, elementi fondamentali per mantenere l’equilibrio tattico tra centrocampo e attacco. La sua adattabilità consente al tecnico di valutare più schemi, dal 4-3-3 tradizionale a soluzioni più offensive senza stravolgere la struttura.
Gestione tattica e prospettive future
Il ruolo di Elmas sarà decisivo anche in vista degli impegni ravvicinati, tra campionato e coppe, e durante l’assenza di altri centrocampisti impegnati in Coppa d’Africa. La fiducia in lui permetterà a Conte di dosare al meglio le energie della squadra e di garantire continuità di rendimento, minimizzando l’impatto della perdita di De Bruyne.
Con Elmas protagonista, il Napoli non perde compattezza né capacità offensiva. Il macedone potrà consolidare il proprio ruolo da protagonista, trasformando una difficoltà in un’opportunità per crescere e incidere sul futuro della squadra.