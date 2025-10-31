Napoli, il fortino Maradona: 16 partite senza sconfitte in casa

Nessuno come il Napoli al Maradona. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo stadio di Fuorigrotta è diventato un vero e proprio fortino: sedici partite consecutive senza sconfitte tra la scorsa stagione e quella attuale, in Serie A e Champions League.

L’ultima battuta d’arresto risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio: da allora, tredici vittorie e tre pareggi. Domani alle 18 arriva il Como in campionato, e martedì alle 18.45 toccherà all’Eintracht Francoforte in Champions. Due sfide cruciali per confermare la legge del “M-Factor”, il fattore Maradona.

Imbattuti in Europa

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, quella del Napoli è la striscia casalinga più lunga tra i cinque principali campionati europei. Nessuno come la squadra di Conte: neppure il Monaco, secondo in questa speciale classifica, che si ferma a 13 partite senza sconfitte allo Stade Louis II.

I numeri parlano chiaro: dal dicembre 2024, il Napoli ha trasformato il suo stadio in una roccaforte inviolabile. A Fuorigrotta non passa nessuno da 328 giorni.

Sedici gare di dominio

Secondo quanto riporta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la striscia aperta comprende 11 partite della scorsa stagione e 5 di quella in corso. Tra le vittime illustri: Inter, Milan, Juventus e Fiorentina. La media punti è impressionante – 2,625 complessiva, 3 netta nel campionato 2025-2026 – e in casa il Napoli ha sempre vinto quest’anno.

Dopo aver interrotto la serie negativa in trasferta a Lecce, Conte e i suoi puntano ora a consolidare il primato in classifica, condiviso con la Roma, e a rilanciare la corsa Champions dopo la sconfitta di Eindhoven contro il Psv.

Maradona pieno e Diego nel cuore

Il Corriere dello Sport e Fabio Mandarini raccontano un clima da grandi occasioni: sold out per entrambe le gare, oltre 50mila spettatori a partita e più di 100mila in quattro giorni di calcio e passione.

Le celebrazioni per Diego Armando Maradona, che avrebbe compiuto 65 anni, accompagneranno le sfide. In tribuna ci sarà anche Romelu Lukaku, arrivato ieri a Napoli dopo la prima fase di riabilitazione ad Anversa. L’attaccante proseguirà il recupero a Castel Volturno, con un possibile rientro fissato per dicembre.